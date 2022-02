Come previsto, è iniziato con cinque minuti di "ritardo" il match allo Stadio Castellani tra Empoli e Juve. Il fischio d'inizio dell'arbitro è arrivato alle 18.05, quale gesto simbolico voluto dalla FIGC per dire no alla guerra e riflettere sulla tragedia che sta colpendo l'Ucraina, dopo l'invasione da parte della Russia. Sui maxi schermi è stato proiettato lo slogan "No War", che ha accompagnato la lettura di un messaggio a favore della pace. Dagli spalti, applausi scroscianti da parte di tutti i tifosi.