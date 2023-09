L'ex giocatore di Inter e Fiorentina, Lele Adani, ha parlato della vittoria della Juve: "Se l'Empoli giocava fino a Natale non avrebbero centrato la porta. La differenza in termini numeri è di 12 a zero. La Juve gioca per arrivare prima, le altre parole non contano. Ha esigenze di vincere lo scudetto, non di provare a vincerlo. Vincerlo diventa l'unico risultato possibile, non ha le coppe. Contro l'Empoli sentivo che poteva vincere anche con l'Under 23."