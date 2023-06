A TMW, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, parla così del futuro di"In questo momento è protagonista all'Europeo U21 e mi sembra che sia tra chi sta facendo meglio. Ancora è presto per capire quale mercato possa avere, ma è un ragazzo già pronto per squadre più importanti. Non escluderei però che possa persino rimanere ancora all'Empoli se non troviamo soluzioni che soddisfino noi e lui".