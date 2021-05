Dopo la promozione in Serie A all guida dell'Empoli, Alessio Dionisi è già con la testa alla prossima stagione: "Mi piacerebbe incontrare Allegri da avversario, eventualmente spero di presentare una squadra all'altezza - racconta l'allenatore ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Pirlo? Ha sempre giocato ad alti livelli e da lì è partito anche come allenatore. Io, invece, giocavo in Serie D e sono partito dalla D per fare esperienza in panchina. Cercando di migliorarmi".