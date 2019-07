In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato di Maurizio Sarri: "Certe volte per una società tra un destino e l’altro passano centimetri. La nostra anomalia sta nel fatto che retrocediamo e vendiamo due giocatori al Milan, uno all’Inter, uno al Napoli, uno alla Juventus. E forse al Sassuolo diamo Caputo, uno che da solo segna quanto l’intero attacco della Fiorentina. Tanto per dire che si parla facilmente di campioni e allora possiamo parlarne anche noi". Il discorso si sposta sugli allenatori: "Ecco, in C abbiamo trovato Giampaolo e Sarri, ce li ritroviamo a guidare Milan e Juventus. Non saremo belli esteticamente, però qualcosa nel calcio abbiamo combinato".