Lorenzodell'Empoli ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport. Le sue parole sulla sfida alla Juventus in programma sabato alle 18 allo stadio Castellani di Empoli:"La Juve e’ una squadra super intensa e che non ti fa respirare, ma allo stesso tempo vuole tenere molto la palla. Saranno importanti pressing e difesa"."Da bambino sognavo Cristiano Ronaldo. Mi ha sempre affascinato il fatto che in ogni partita decisiva ci fosse il suo nome sul tabellino".