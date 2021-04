A Pasquetta si sarebbe dovuta giocare un'importante partita in Serie B tra Empoli e Chievo, che però non si è potuta disputare a causa dell'assenza della squadra toscana, alle prese con un focolaio di Covid-19 (per il quale era stata anche rinviata nel weekend la partita della Primavera empolese contro la Juventus).



Così si è espresso, attraverso il sito ufficiale del club, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: "Ci rimettiamo alle decisioni della giustizia sportiva sperando e pensando che possa andare come nei casi di Juventus-Napoli e Lazio-Torino. Auspichiamo che i provvedimenti che saranno presi siano in linea con quanto abbiamo visto in Serie A e quindi ci prepariamo a rigiocare questa partita nella data che verrà stabilita".



Vedremo cosa deciderà il Giudice Sportivo della Serie B: vittoria a tavolino al Chievo o rinvio?