Il centrocampista dell'Filippoha parlato ai canali ufficiali del club toscano dopo la sconfitta contro la. Ecco il suo commento sul match: "È stata una partita difficile e c'è delusione, perché volevamo giocare una gara diversa. Non siamo stati bravi a leggere i vari momenti della partita, la Juve è una squadra forte e matura e ci ha messo in grave difficoltà. Per la prima volta in stagione siamo usciti dalla partita e non ce lo possiamo permettere. Il passivo pesante ci dà fastidio, ora dovremo affrontare bene la settimana in vista della prossima partita. Voglia di reagire? Sì, serve il giusto equilibrio e la giusta lucidità. Questo è un campionato difficile, dispiace essere usciti dalla gara nel secondo tempo. Nel primo abbiamo fatto buone cose, poi la partita è cambiata e nei primi 15 minuti non siamo stati bravi a capire il tipo di partita".