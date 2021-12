Dopo aver sbancato il Diego Armando Maradona, l'allenatore dell'Empoliha commentato la vittoria contro il Napoli a Dazn: "Venire qui e cercare di non vincere sembrerebbe che facciamo spendere i soldi per nulla alla società. Credo che sia doveroso giocare per i tre punti, è un obbligo. Il gol di Cutrone? E' uno schema che proviamo sempre in allenamento - ha detto ridendo - la veloce di pallavolo".