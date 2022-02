L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Juve.



SENSAZIONI - "Sono orgoglioso, avevo chiesto ai ragazzi di fare come nel primo tempo, ci hanno creduto fino alla fine. Le situazioni non ci sono state favorevoli, abbiamo raschiato il barile ma spesso non riusciamo a raccogliere ciò che facciamo. Abbiamo la convinzione che possiamo fare bene anche con quelli più dotati di noi, se mettiamo nella gara tutto ciò che abbiamo messo stasera"



JUVE - "Quando affronti squadre con una qualità del genere non puoi sperare di non pagare se non riesci a concretizzare quello che crei. A noi succede spesso ma sono convinto che la strada è questa, quella che abbiamo percorso dall'inizio".



PUNTI DEBOLI - "La difesa è una fragilità, abbiamo preso il doppio delle reti della fascia a cui apparteniamo, a me interessa che la squadra che si esprima, poi le fragilità le conosciamo. Ma conoscendo le qualità andiamo per la nostra strada, i gol subiti sono tanti ma anche stasera la squadra ha fatto bene, un lavoro enorme contro una squadra super attrezzata".



RABIOT-ZURKOWKI - "Non so, ero lontano... Ho chiesto all'arbitro se lo stavano esaminando, mi è stato detto così e mi fido. In quel punto lì ho preso rigore per Dybala e Bennacer, questo forse è ancora di più... Ma è interpretazione, fossi io l'arbitro darei sempre più alla mia squadra (ride, ndr.). Ma mi fido di chi opera, l'importante è che si migliorino le cose invece di complicarle. Bisognerebbe semplificare un po' di più, a volte sembra che si faccia un po' di casino...".