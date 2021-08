Aurelio, allenatore dell'Empoli, ha parlato alla vigilia della sfida alla Juventus: "Mantenere la nostra identità anche contro la Juventus? Penso sia impossibile fare il contrario, non si può creare una certa mentalità e poi cambiare. Certo, dobbiamo fare i conti con la squadra che abbiamo davanti ma noi perseguiamo con la ricerca della nostra identità e speriamo di raggiungerla il più presto possibile. Poi hai di fronte avversari che te lo consentono meno e altri affatto".- "Su cosa abbiamo lavorato dopo la partita con la Lazio? Contro la Lazio abbiamo creato molto ma ci siamo fatti anche molti danni da soli. Per me la squadra deve essere produttiva, se poi ci arrivi tramite il bel gioco allora tanto meglio, ma non è il primo obiettivo. Abbiamo visto tante cose buone e altre da migliorare, potevamo molto di più sulla fase di possesso".- "Come si ferma una squadra come la Juve? Non credo che esistano squadre inattaccabili, noi ci adegueremo e cercheremo di provare a trovare dei punti deboli. Abbiamo coscienza che punti deboli queste squadre ne hanno pochi".- "Una Juventus senza Cristiano Ronaldo? Credo non si strapperanno i capelli. Ad ogni modo non voglio entrare in certe questioni. Loro hanno tanti campioni".