Il pareggio della, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, evidenzia un particolare primato da parte della formazione bianconera. Il club bianconero, infatti, ha inanellato il pareggio numero 12 maturato nell'anno solare 2024. Si tratta di un vero e proprio record - da questo punto di vista - perché nessuno nei top cinque campionati europei ha mai collezionato così tante 'X' nell'anno solare 2024. E anche in questa nuova stagione il trend non sembra cambiato, con i bianconeri che hanno già pareggiato il 50% delle partite disputate.