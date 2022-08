Si è da poco conluso il match della quarta giornata di campionato tra Juventus e Spezia, con i padroni di casa che hanno sconfitto i liguri per 2-0. Le firme sulla gara le hanno messe i due attaccanti chiave della Vecchia Signora, vale a dire Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, subentrato nel finale di gara. Bisogna riconoscere però anche i meriti degli spezzini, i quali hanno messo in seria difficoltà gli uomini di Allegri in diversi frangenti della partita. Condiviso anche sui social l'entusiasmo per i 3 punti ottenuti, come Gatti che scrive: 'Esordire in Serie A è il sogno di ogni ragazzino e farlo davanti al nostro pubblico è ancora più bello'.