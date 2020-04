In attesa di capire quando si potrà ricominciare a scendere in campo senza correre rischi, le competizioni sono ancora bloccate e quel pallone per un po' è fermo lì in un angolo. Nostalgia del calcio giocato? Stasera abbiamo la possibilità di tornare indietro nel tempo. Un salto di quattordici anni, ma ne vale la pena: 9 luglio 2006, Olympiastadion di Berlino: Italia campione del Mondo. Stasera, giovedì 2 aprile, alle 21 è possibile rivedere la finale contro la Francia su Sky Sport Football. Rivivere quella serata a distanza di anni, tra emozioni e ricordi.