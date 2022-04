Vlad nelle scorse settimane è fuggito da Leopoli con la madre e la sorellina.

Ha un idolo: @gianluigibuffon

Il Parma ha deciso di organizzare un incontro speciale: nei suoi occhi ci sono delle emozioni che noi non riusciamo a descrivere

Guarda la clip pic.twitter.com/lbN2BXITLr — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 6, 2022

Bel gesto di, che con l'aiuto delha incontrato un suo. Vlad, 12 anni, è arrivato da Leopoli in Italia con sua madre Nadiia e la sorellina Anastasiia. Tra le sue passioni anche il calcio: in patria Vlad gioca come portiere e ha proprio in Buffon il suo idolo. Oggi era con la sua famiglia sugli spalti ad assistere a Parma-Como e al termine del match ha potuto incontrare proprio il suo idolo.