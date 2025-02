Emma Stølen Godø al JMedical: nuovo acquisto per la Juventus Women VIDEO

Nuovo arrivo anche in casa, in questo ultimo giorno di calciomercato: si tratta di, centrocampista classe 2000 del, squadra norvegese che le bianconere hanno affrontato nei mesi scorsi nella fase a gironi di Champions League. Nel giro della sua Nazionale, approda in bianconero a pochi giorni dall'addio di Arianna Caruso, che ha salutato Torino dopo sette anni e mezzo. Emma Stølen Godø si è presentata poco fa al J|Medical per gli esami di rito, dopodiché arriverà la firma del contratto con la Juventus. Qui sotto le immagini, a cura della nostra inviata.

