Non c'è solo la Juve che fa le rivoluzioni. Anche una delle "madrine" bianconere, Emily Ratajkowski cambia tutto e diventa...bionda. Nel 2016 la madrina prese parte all'evento di presentazione del nuovo logo, pochi mesi dopo venne immortalata con la maglia bianconera. Da allora, però, ha postato anche con la maglia della Roma. Ma i tifosi della Juve l'hanno perdonata. Con quasi 27 milioni di followers su Instagram, Emily è una delle stelle dei social al femminile. Icona, influencer, stilista (ha creato una propria linea di costumi), quanta ha strada ha fatto dall’apparizione nel video Blurred Lines di Robin Thicke, che nel 2013 la fede conoscere al grande pubblico. Nel 2015, il debutto come modella, con tappe, da allora, in tutte le capitali della moda: New York, Parigi, Milano. Nello sport, e in particolare nel calcio, la Ratajkowski ha una simpatia per il bianconero della Juventus, mentre nella vita privata in questo periodo si sta divertendo a cambiare il colore dei capelli: bruno, castano e, come ultima novità, il biondo.