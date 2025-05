Emilio Targia presenta ‘Quella notte all’Heysel’. Sergio Brio: ‘Qualcuno vuole riscrivere la storia’

Ci sono alcune maglie granata nella Sala Olimpica del Salone del Libro di Torino. “Biblioteca granata”, c’è scritto sul retro. Sono seduti ad ascoltare la presentazione della riedizione dilibro del giornalista. Mentre si nota questo particolare, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ricorda come, tra le 39 vittime, ci fossero tifosi di diverse squadre, non solo juventini . È la Torino che si abbraccia al di là delle rivalità, che sa ascoltarsi e prendersi cura delle profonde ferite che segnano una sponda e l’altra del Po.

Sergio Brio e l’Heysel: le parole

È la Torino che sa fare, come sottolinea Targia. Un esercizio quotidiano che aumenta di intensità con l’avvicinarsi di ogni 29 maggio. Ancor di più verso il quarantennale, ché certi anniversari ci danno davvero il senso del tempo che passa e ci impongono di riannodare i fili dei ricordi.Nel suo “Quella notte all’Heysel”,racconta la sua esperienza personale, quella di chi era presente all’Heysel il. A proposito di chi c’era, a Bruxelles, l’introduzione è a cura di. Di seguito trovate la sua testimonianza.- Una serata delicata, importantissima contro una squadra fortissima. Noi venivamo dalla sconfitta di Atene ma avevamo una squadra forte, eravamo sicuri di farcela, eravamo consapevoli delle nostre forze. Poi la serata è diventata disastrosa, in uno stadio fatiscente, con poca sicurezza.Noi cominciamo con il riscaldamento nel pre partita e questo si allungava nel tempo. Vedevamo dalla Curva Z dei tifosi venire incontro con vestiti strappati, bambini che piangevano… gli inservienti dell’Uefa li portavano via per non farceli vedere.- Si riunisce la commissione Uefa, Boniperti sapeva tutto e disse che non avrebbe giocato quella partita. La commissione disse: “se non giocate perderete a tavolino e tutti i morti saranno a vostro carico”. Boniperti fu costretto ad accettare di giocare, venne negli spogliatoi e disse: “È morto un nostro tifoso, dovete giocare per lui”.- La partita fu vera, il migliore in campo fu Tacconi perché il Liverpool voleva vincere. Tardelli diede una gomitata a Rush.- Facemmo questo giro di campo, imposto dall’Uefa per prendere tempo, fu molto criticato… In albergo Boniperti ci disse la verità: “purtroppo vi ho mentito, i morti erano 39, ma le cose stavano così”.- Una serata triste. Voglio aggiungere, i nostri avversari, o nemici, che dicono che quella coppa non è valida o insanguinata, non fanno altro che alimentare del dolore alle famiglie che hanno perso un loro caro, una cosa indegna. Ogni anno dobbiamo ricordare quella data che è così importante, non c’è cosa più brutta di quelle dichiarazioni. Sapete cosa avrebbero detto gli avversari e nemici se avessimo perso: che non avremmo onorato i nostri tifosi.- Critiche anche a me, al ritorno molti nazionali andarono a giocare in Nord Europa e noi tornammo a Torino con i rimanenti. Quando arrivammo a Torino, Boniperti mi disse: scendi con la Coppa e alzala. Non sono così stupido di prendere la Coppa e alzarla, me lo disse Boniperti. Anche per far andare via chi si era affollato lì e non sarebbe andato via altrimenti. Qualcuno vuole modificare la storia, ma la verità è questa. Il giorno dopo Boniperti mandò alcuni giocatori in ospedale ad assicurarsi delle condizioni dei feriti.