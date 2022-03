L'allenatore del Villarreal Unai Emery, è tornato a parlare della sfida dell'Allianz che ha visto i Sottomarini Gialli espugnare Torino per 0-3, condannando di fatto la Juve all'eliminazione dalla Champions. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Marca.



'Abbiamo eliminato la Juventus, che era tra le favorite o almeno una candidata a vincere questa competizione. Ora ce la vedremo con il Bayern, che è ancora più favorito della Juventus e la difficoltà sarà maggiore. Ovviamente. devi avere sogni e devi lavorare sodo per realizzarli, per me uno di questi è vincere la Champions'.