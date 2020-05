Il centrocampista della Juventus, ex Arsenal, Aaron Ramsey voleva restare in Inghilterra, secondo l'ex allenatore dei Gunners, Unai Emery. Ecco le sue parole rilasciate al Daily Mail: "Quando sono arrivato ho visto che Ramsey poteva diventare molto importante. È un leader sul campo e nello spogliatoio e voleva restare. Ovviamente doveva negoziare un nuovo contratto e non hanno trovato un accordo. Ha avuto ripercussioni sul campo. Penso che per il bene della squadra sarebbe stato meglio se fosse rimasto. E anche per me, perché sarebbe stato il nuovo capitano".