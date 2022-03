Turín, como en 2014, queda en mi corazón. Emocionante respuesta del equipo ante un rival top en un escenario increíble. Un plan no es nada si no se ejecuta con calidad, unión, y la ilusión que transmite este gran club. El que vinga ara, heu anem a disfrutar. TOTS JUNTS ENDAVANT!! pic.twitter.com/V5AMO2XZl9 — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) March 17, 2022

L'allenatore delUnaiha voluto lasciare tramite il suo profilo Twitter un pensiero sulla vittoria di Champions League di ieri. Il risultato di 0-3 inflitto alla Juventus nel suo fortino, l'Allianz Stadium, è un motivo di grande orgoglio per il tecnico. Tramite il suo profilo social ci tiene a fare un paragone con il 2014 che gli ricorda sempre la città di Torino.Nel 2014 Emery era il tecnico del Siviglia e aveva battuto il Benfica ai calci di rigore nella finale di Europa League. Proprio a Torino. Lo stadio era proprio l'Allianz Stadium. Il tecnico del Villarreal ricorderà sempre in positivo Torino.Queste le sue parole su Twitter: "Torino, come nel 2014, rimane nel mio cuore. Emozionante risposta della squadra contro un rivale superiore in un ambiente incredibile. Un piano non è niente se non viene eseguito con qualità, unione e l'entusiasmo che trasmette questo grande club".