Emery, in conferenza stampa, ha parlato della Juve e dell'impegno in Champions: "Non abbiamo pensato alla Juve in nessun modo perché sapevamo che quella con il Celta Vigo era una gara molto difficile. La Champions League è emozionante, ma la Juve è favoritiae quando arriverà maggio avremo il campionato, a meno che non faremo una Champions League con lode. E in campionato dobbiamo essere nell'obiettivo di essere in Europa. Adesso pensiamo alla Champions League, contro grandi squadre ma abbiamo le nostre possibilità".