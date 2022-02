Al termine della gara di Champions, l'allenatore del Villarreal Unai Emery, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dove ha analizzato i 90 minuti de La Ceramica.



SULLA PARTITA - 'Abbiamo affrontato questa sfida con grande maturità e con grande senso di squadra. Questo ci hanno permesso di capire che con queste squadre può accadere di tutto: siamo stati in grado di non abbatterci e di reagire al momento giusto. Questa maturità è stata importantissima, Albiol ha trasmesso serenità ai compagni e abbiamo capovolto la partita. Un secondo gol ci avrebbe fatto preoccupare, abbiamo dimostrato personalità sotto ogni aspetto. Siamo pienamente soddisfatti. La Juve è favorita ma vogliamo dimostrare che anche noi abbiamo le nostre possibilità di passare il turno'.



SUL MANCATO ROSSO A RABIOT - 'Il VAR poteva prendere un'altra decisione ma l'arbitraggio è stato perfetto, Seiber ha mantenuto un gran livello per tutta la durata della gara. Vista in tv sembrava più grave ma rispetto sempre le decisioni arbitrali. Se ci fosse stato il rosso le cose sarebbero cambiate drasticamente, ma non mi voglio attaccare a questo'.