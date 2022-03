di CC, inviato

Unai Emery, in conferenza stampa, parla dopo la vittoria del Villarreal sulla Juve.ù



IL PIANO DEL VILLARREAL - "Assolutamente. Questi ottavi bisognava avere un programma, provare a lanciarti a testa bassa. Abbiamo lavorato molto sul portiere, abbiamo avuto un po' di fortuna sui pali che ci hanno protetto. Siamo usciti poi nell'area avversaria. Nel secondo tempo meglio rispetto al primo, abbiamo cercato di perforare la loro difesa. Loro preferiscono lasciarti spazi avanti che indietro. Quando non avevamo la palla, abbiamo resistito alla pressione. Dovevamo fare molte cose bene. Difendere. Avere pazienza. Se avessero fatto un gol come l'altra volta, sarebbe stato difficile. Invece così ci siamo creati un'occasione. Negli ultimi 15 minuti c'è stata tutta la partita".



EMERY D'EUROPA - "In realtà cerco di lavorare al meglio, con le conoscenze e l'esperienza che ho. Ho buoni giocatori ed è fondamentale. Fin dall'inizio è stato importante avere giocatori di un certo livello. Sarebbe ingiusto menzionarne solo 2 o 3, ma sai che gli 11 di stasera sono giocatori che danno credibilità e fiducia".



COSA SIGNIFICA - "Adoro l'Europa League, ma voglio anche godermi un po' la Champions. Ho partecipato e col Valencia o col Psg non sono andato avanti. Ho imparato qualcosa e l'ho caricato, portato con me. Questo momento mi ha permesso di mettere in pratica quanto imparato e sono riuscito a eliminare una delle favorite. Ma devo dire che abbiamo lavorato tanto e la squadra è consapevole del fatto che per conseguire grandi cose devi fare un grande lavoro".



ARRIVARE AI QUARTI - "Toglie il gusto amaro? Il Villarreal è arrivato a una semifinale, con l'Arsenal. Era già arrivata più avanti. Sento l'orgoglio di essere in un club che ti dà le condizioni di essere i migliori. Vincere l'Europa League, sconfiggere le squadre così... sono tutte di livello in Europa, era il passo superiore, arrivare ai quarti è una grande soddisfazione. E' il frutto del lavoro, dal punto di vista professionale mio e per il club. Ora arriveranno altre sfide".



CALCIO ITALIANO E SPAGNOLO - "In Italia ci sono squadre molto valide. L'Atalanta ha un livello molto buono, dei giocatori e degli allenatori è ottimo. C'è la Juve, l'Inter, il Milan. Credo sia un buon momento. Anche noi siamo nel nostro posto del calcio. Le italiane hanno dominato di più con il Milan di Sacchi, la Juve... poi Real, Barcellona. Ognuno ha la propria capacità di godersi quei momenti. La Juve era favorita, sicuramente tornerà a esserlo negli anni successivi e si ricaverà il proprio posto in Europa. Sono orgoglioso del calcio spagnolo, del Villarreal, c'è da difendere il momento che stiamo vivendo. Il calcio italiano è a livello alto, sono campionati importanti. Poi ci sono le sfumature, ma sono tutti i campionati importanti. A me piace che sono stili diversi: Gasperini è diverso rispetto ad Allegri, ma sono tutte forti. Noi sicuramente siamo qui e abbiamo fatto un buon lavoro".



UNA STAGIONE DI INFORTUNI - "Ne abbiamo avuti tanti. Con Moreno e Danjuma però abbiamo cambiato, siamo stati pazienti, per aspettare il momento opportuno. E' stata una gioia vederlo giocare, è stato determinante. Ce ne siamo presi cura, abbiamo aspettato e siamo contenti di averlo sfruttato. Abbiamo pianificato i minuti e volevamo che giocasse solo in condizione. Altrimenti non sarebbe stato utile per nessuno. Questa vittoria la dedico a José Luiz, vorrei ricordarlo perché tutto il progetto Villarreal, quello di prima e quello di oggi, è stato particolare. Vogliamo dare soddisfazione alla presidenza".