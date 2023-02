Unay, alla Gazzetta dello Sport, parla così, competizione che il tecnico ha vinto 4 volte."Sono orgoglioso di essere l’allenatore con più trionfi in questa Coppa e di avere superato un maestro come Trapattoni. Ma ho disputato anche tante serate di Champions e mi piacerebbe trionfare anche nella Coppa con le grandi orecchie".- "Quando sei competitivo e hai giocatori ambiziosi non è difficile passare dalla Champions all’Europa League. I calciatori vivono per alzare i trofei e questa è una Coppa europea. A fine stagione ci sono due squadre, adesso tre con la Conference, che festeggiano in Europa. E essere una di quelle è un gran prestigio"."Che anche quest’anno sarà una sorta di piccola Champions. Basta guardare le squadre: Juventus, Manchester United, Barcellona, Arsenal, Siviglia, Ajax… Sì, può farcela. La Juve è la Juve e ha giocatori importanti. Vincere l’Europa League è allenante anche per la Champions, pensate alla cavalcata del mio Villarreal… E poi nessun club può avere la motivazione della Juventus quest’anno- Vincere l’Europa League regala l’accesso alla Champions della stagione successiva. In questo momento Arsenal, Manchester United e Barcellona sarebbero qualificate alla prossima Champions grazie al posizionamento in campionato. La Juve no, a causa della penalizzazione. La Juve ha dei campioni. Penso a Di Maria, che ho avuto la fortuna di allenare al Psg. Angel è speciale e le sue squadre di solito alzano trofei a fine stagione"."Io posso solo dire che Adrien è un gran centrocampista, un fantastico box to box, e lo sta dimostrando anche in Italia. Ha fisico, progressione, tecnica e vince tutti i duelli""Contro di noi segnò anche il suo primo gol in Champions… La penso come Allegri, che allenandolo tutti i giorni lo conosce meglio di chiunque altro: Vlahovic possiede grandi potenzialità, ma deve ancora crescere e fare esperienza. Se continua così, può diventare uno dei primi cinque centravanti a livello mondiale in futuro"."Non ho visto la partita contro la Fiorentina, ma sulla carta sembra un bel tridente, completo"."E' un vincente nato".