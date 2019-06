Il terzino del Chelsea e della nazionale italiana Emerson Palmieri parla in conferenza stampa da Coverciano. Tra le domande, ovviamente, anche quelle sul futuro di Maurizio Sarri: "E' sempre difficile fare previsioni. Per me deve restare ma nel calcio non si sa mai. Non è stata facile ma di certo la stagione che abbiamo appena concluso è stata buona. Futuro? Un giorno mi piacerebbe tornare in Italia dove sono arrivato molto giovane, la mia famiglia ama l'Italia ma per ora penso solo al Chelsea".



RAZZISMO - "Nel mondo del calcio non c'è spazio, non dovrebbe mai esserci. Ci sono cose che non si possono accettare".