Emerson Palmieri, nella sua conferenza stampa dal ritiro in nazionale, ha parlato anche di Maurizio Sarri: "Mancato feeling con la Juve? Questo può succedere, ma Sarri è un allenatore fantastico. Credo non sia andata bene perché non doveva andare bene. Può succedere". Sul futuro ha poi aggiunto: "Purtroppo non sto giocando al Chelsea, ma sono sereno, penso che le cose potranno migliorare a Londra o in un altro posto. C'è stato qualche interessamento nei miei confronti ma non cose concrete. Mi farebbe piacere tornare a giocare in Italia ma non posso dire se potrà succedere a gennaio o fra cinque anni".