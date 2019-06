"E' sempre difficile dire queste cose, perché penso che dopo una stagione del genere per me doveva rimanere al Chelsea . Però nel calcio non si sa mai e noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro", così Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale italiana, ha parlato dal ritiro di Coverciano del futuro di Maurizio Sarri, manager del Chelsea, ormai in pole per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Le sue parole profumano di "spoiler" sul futuro del tecnico, in particolare con quel verbo "doveva", che sembra indicare una decisione ormai presa da parte di Sarri riguardo al proprio futuro.