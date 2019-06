Emerson Palmieri, terzino del Chelsea accostato alla Juventus, è stato intervistato da Espn Brazil: "Sarri? La nostra è stata un'ottima stagione, per lui era la prima in Inghilterra, in Premier, ma siamo finiti terzi, abbiamo vinto l'Europa League e siamo andati in finale di Coppa di Lega. Penso abbia fatto un buon lavoro ma forse è come ha detto lui, voleva tornare in Italia per stare più vicino alla sua famiglia. Forse sarebbe stato meglio per lui rimanere, dopo una prima stagione positiva la seconda poteva essere ancora meglio, ma ci sono ragioni personali che lo hanno spinto a tornare in Italia e poi è andato in un grande club come la Juve".



MERCATO - "Sono felice qui, non ho ricevuto alcuna chiamata e sono concentrato sul Chelsea".