Fernando Garcia, agente di Emerson Palmieri, parla a FCInternews del futuro del suo assistito, terzino del Chelsea che piace anche alla Juve: “Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson Palmieri. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra”. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti le trattative con i Blues sperando, appunto, di chiudere l'accordo in vista della prossima stagione. Come anticipato da Ilbianconero.com, il brasiliano non si muoverà da Londra a gennaio.