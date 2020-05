In un'intervista a Sky Sport, il terzino del Chelseaha aperto a un ritorno in Italia: "Per ora ho un contratto con il Chelsea e sono felice, però sì: può succedere", ha detto il terzino nel mirino della Juventus. I bianconeri infatti stanno cercando un esterno basso sinistro per far rifiatare Alex Sandro o un suo sostituto in caso di cessione del brasiliano. Sarri ha già lavorato al Chelsea non Emerson, che conosce bene la Serie A per averci giocato con le maglie di Palermo e Roma.