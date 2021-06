Obiettivo della Juventus - e dell'Inter - per la fascia sinistra, a pochi giorni dal debutto dell'Italia all'Europeo Emerson Palmieri ha parlato anche del suo futuro ai microfoni del Telegraph: "Mancini ha dimostrato che teneva a me - Mi ha detto che per me sarebbe stato meglio andare in un'altra squadra ambizioso dove avrei potuto giocare il più possibile e migliorarmi ancora. Spesso però nel calcio ci sono fattori esterni, io non sono preoccupato dal futuro.



NAZIONALE - "Io prometto di dare sempre il massimo con la maglia della Nazionale, l'Europeo è sempre stato il mio obiettivo e mi impegnerò fino alla fine per fare bene. Quando non giochi devi lavorare e allenarti più degli altri: in questa stagione le cose non sono andate come pensavo, ma cerco di trovare sempre un lato positivo nelle cose e posso dire che è stata un'annata nella quale ho comunque imparato molto".