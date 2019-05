Emerson Palmieri, subito dopo la vittoria dell'Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Sono molto contento di aver aiutato la squadra con gli assist. Era una partita bloccata, ma così ho aiutato la squadra. Che peso ha? Sì, poi sono diventato allenatore. Non è stato facile. Sono cambiate tante cose e abbiamo avuto alti e bassi. Eravamo a inizio stagione e volevamo arrivare in Champions, poi magari vincere l'Europa League. Ce l'abbiamo fatta e sono contento. Sono emozionato, quattro mesi fa non pensavo di poter giocare la finale da titolare. Nazionale? Arrivamo lì per lavorare, abbiamo due o tre giorni di riposo, sfruttiamo e la testa al lavoro. Sarri? Hai visto il risultato? Hai visto cosa abbiamo fatto questa stagione? Siamo arrivati terzi, siamo arrivati in finale di Coppa, e vinto l'Europa League. Cosa dobbiamo dire...".