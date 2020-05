Emerson Palmieri, terzino del Chelsea nel mirino della Juventus, ha parlato così di Spalletti e Sarri a Sky Sport: "Con Spalletti è più un rapporto di amicizia, ci parli tutti i giorni, della tua famiglia, si sta bene. Con Sarri è più sul campo, fuori dal campo non hai molto rapporto ma è una persona bellissima con un cuore gigantesco. In campo sono due allenatori troppo intelligenti, si somigliano, Sarri è più di tattica, è ciò che è abituato a fare, quello in cui crede. Anche Spalletti ci tiene molto ma negli allenamenti ti lascia più divertire. Chi si arrabbiava di più? Sicuramente Sarri".