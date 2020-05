Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e obiettivo della Juventus, parla a Sky Sport: "Per me è stata un'esperienza bellissima, prima c'era Conte e arrivare con un allenatore italiano è stato più facile. Con Sarri non ho parole, abbiamo fatto un anno credo meraviglioso, siamo arrivati terzi in Premier, finale di Carabao Cup e abbiamo vinto l'Europa League, credo sia andato tutto bene".



RITORNO IN ITALIA - "Mi sono trovato benissimo in Serie A, anche con la cultura e anche per questo ho scelto la nazionale italiana, è una cosa che può succedere ma sono molto felice. Ho un contratto al Chelsea e sono tranquillo".



SARRI CONTRO SPALLETTI - "Con Spalletti è più un rapporto di amicizia, ci parli tutti i giorni, della tua famiglia, si sta bene. Con Sarri è più sul campo, fuori dal campo non hai molto rapporto ma è una persona bellissima con un cuore gigantesco. In campo sono due allenatori troppo intelligenti, si somigliano, Sarri è pi di tattica, è ciò che è abituato a fare, quello in cui crede. Anche Spalletti ci tiene molto ma negli allenamenti ti lascia più divertire. Chi si arrabbiava di più? Sicuramente Sarri. Lampard è giovane, sa parlare con i giocatori, ha giocato, è stato un idolo qua al Chelsea, crescerà ancora molto. Fino ad ora mi sono trovato benissimo, ha un grande cuore". CONTE - "Ho imparato tanto, ha dimostrato di essere un allenatore fantastico ma credo che con Sarri, per il tempo che abbiamo lavorato insieme e per i risultati ottenuti, mi abbia dato tanto".



NAZIONALE - "Il gruppo è fantastico, ci sono tanti calciatori divertenti, il primo che mi viene in mente è Izzo, persona fantastica. Mancini? Lascia un ambiente bellissimo, quando andiamo a Coverciano una settimana, dieci giorni passano veloci, lui ti toglie pressione, ti fa divertire e lavorare bene".





In aggiornamento