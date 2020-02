Emerson Palmieri, esterno difensivo del Chelsea, è stato oggetto dei desideri del calciomercato di gennaio. Il suo agente, Luis Fernando Garcia infatti, non ha nascosto l’interesse sul calciatore ex Roma. Ecco le sue parole: "Siamo a conoscenza dell’Interesse della Juventus ma anche dell’Inter. Fino ad ora però non si è parlato della cessione con il Chelsea e nemmeno ci è arrivata alcuna offerta ufficiale. Penso che fino a maggio non ci saranno offerte ufficiali da parte dei due club e non solo. In estate valutando le situazione, capiremo cosa fare".