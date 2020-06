Emerson Palmieri è l'obiettivo numero uno per la fascia sinistra della Juventus. Sarri lo conosce bene per aver già lavorato l'anno scorso con l'italo-brasiliano, per il Chelsea non è un giocatore incedibile e i Blues valuteranno le eventuali offerte per l'ex Palermo e Roma. Che al momento non sono ancora arrivate, perché il giocatore è nel mirino di Juve e Inter - Conte l'ha allenato proprio al Chelsea prima di Sarri - ma al momento non sono arrivate ancora offerte. Tutto in stand by, in attesa della prima mossa.