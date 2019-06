Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Emerson Palmieri non sbarcherà alla Juventus nell'ambito dell'affari Sarri. Il Chelsea, infatti, non vuole cedere l'esterno ex Roma, ritenuto prezioso per il progetto tecnico della squadra. La Juve, che al momento trattiene Alex Sandro nonostante l'insistenza del Psg fresco di ritorno del direttore tecnico Leonardo, ha valutato a lungo il profilo dell'ex Roma e Palermo. All'interno delle chiacchierate per sbloccare Maurizio Sarri - sempre più a un passo dalla Juventus - è stato fatto anche il nome di Emerson: prima risposta? Porta quasi sbarrata. Ma il mercato è lungo, si sa...