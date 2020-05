La Juventus non smette di dare la caccia ad un terzino sinistro e il nome di Emerson Palmieri resta tra i primi della lista. Il laterale del Chelsea, ex Roma, ha però una valutazione alta al momento: almeno 30 milioni di euro, come riporta Tuttosport. Difficile ipotizzare uno scambio con Alex Sandro, così le strategie di Paratici sembrano essere due. La prima, prevede l'utilizzo di Adrien Rabiot come contropartita tecnica. La seconda, invece, quella di richiedere il giocatore in prestito oneroso, magari ragionando anche al prezzo di un eventuale riscatto. Sicuramente, la Juventus farà un tentativo.