La Juve spinge e supera l'Inter per Emerson Palmieri. Perisic è pronto a restare in nerazzurro, aggiungendosi a Dalbert e Asamoah ancora bloccati nonostanti siano in uscita, così almeno per il momento i nerazzurri sono costretti ad abbandonare le piste che portano a due esterni del Chelsea: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.



L'italobrasiliano è tornato nel mirino della Juventus, che sta per cedere Luca Pellegrini al Genoa e vuole liberare anche De Sciglio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono interessati al prestito.