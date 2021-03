Quello dei terzini è sempre un nervo scoperto in casa Juve. Così scrive ad esempio la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Neanche col nuovo allenatore Tuchel Emerson Palmieri sta trovando spazio nel Chelsea. Così la sua voglia d’Italia resta immutata e quel contratto in scadenza tra 15 mesi può aiutare. Nelle ultime due stagioni Juventus e Inter lo avrebbero ingaggiato volentieri, ma le richieste di Marina Granovskaia hanno impedito ogni approfondimento. La fiction sembra destinata ad arricchirsi: stavolta con i bianconeri più in pista dei nerazzurri".