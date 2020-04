2









Ci hanno provato a gennaio, ci riproveranno in estate. I discorsi tra Juventus e Chelsea per Emerson Palmieri sono ancora aperti, infatti è priorità per i bianconeri rinnovarsi sulle fasce, come è priorità per il terzino italiano ritagliarsi uno spazio maggiore in ottica dell’Europeo nel 2021. Come riporta Tuttosport, tra una chiacchierata da 25 milioni di euro trattabili e un’altra, è emersa la possibilità di poter effettuare uno scambio. La chiave che può svoltare l’affare può essere Alex Sandro, per il quale i Blues dovrebbero irrobustire l’affare con un conguaglio economico oltre Emerson Palmieri



OBIETTIVI CONDIVISI – Da partner in affari a rivali, perché se da una parte trattano nel loro giardino, dall’altra hanno obiettivi condivisi sulle fasce. I nomi sono quelli di Hakimi del Borussia Dortmund e Alex Telles del Porto, vecchia conoscenza del campionato italiano avendo vestito in passato la maglia dell’Inter.