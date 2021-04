Obiettivo ci cova. E tanto vain zona, che stavolta può davvero superare ogni avversità e organizzare il colpo finora solo agognato. Ecco, ci risiamo: il periodo dell'anno in cui viene accostato il nome del terzino brasiliano alla Juventus è stato un po' anticipato ma neanche stavolta è venuto a mancare.Dovrà "accontentarsi" di questa versione, se sarà confermato lo scambio con Alex Sandro. Al momento, si tratta di un'idea di mercato in allestimento , un affare che favorirebbe Juventus e Chelsea ma che dev'essere dettato anche dalle volontà reciproche dei giocatori.Come nella scorsa estate, quella del 2020: fino all'ultimo giorno, i bianconeri si erano informati della situazione e della volontà del giocatore. E poi? Poi niente. Poi Paratici ha messo in 'pausa' il desiderio di portarlo Torino. Tra un po' sapremo se è stato riavvolto il nastro...@CriCor9