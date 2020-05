Tornare in Italia per mettersi in vetrina nella stagione che porterà all'Europeo 2021. Questa è l'idea di, e la Juventus è stata avvisata della volontà del giocatore. I bianconeri, infatti, da tempo hanno messo gli occhi sul terzino italo-brasiliano del Chelsea che con Sarri ha già lavorato proprio a Londra. I Blues hanno aperto alla cessione e si tratta sulle cifre. Non ci sarà nemmeno bisogno di ambientarsi per l'esterno, che in Serie A ha già giocato con Palermo e Roma.