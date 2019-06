Prima ha convinto Sarri a inserirlo tra i titolari del suo Chelsea, poi ha trovato nello stesso tecnico toscano una sponda concreta per tornare in Italia. Sono tempi abbastanza felici per Emerson Palmieri, maggior indiziato per rimpolpare il reparto di esterni bassi della Juventus. Stando a quanto raccontato da Sportitalia, l'italobrasiliano sarebbe il prescelto del direttore sportivo Fabio Paratici. Più di Hysaj, tra i prediletti del tecnico toscano, che ha ricevuto nei giorni scorsi un'offerta importante da parte dell'Atletico Madrid. Il Napoli ha fatto muro, nonostante sia consapevole della voglia di andar via dell'albanese e della possibile proposta bianconera. Lo ha riportato Sportitalia.