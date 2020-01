La Juventus vuole puntellare la sua fascia sinistra ed il nome di Emerson Palmieri resta caldo in merito. Come riporta Tuttosport, il terzino italobrasiliano sta vivendo una stagione strana, a metà tra l'impiego part-time e la voglia di cambiare squadra. Non tanto la sua, quanto quella di Frank Lampard. il tecnico dei Blues, infatti, ha avallato la sua cessione - e quella di Marcos Alonso - ma non prima dell'estate. Per le rivoluzioni, quindi, ci sarà da aspettare, considerando anche il mercato bloccato del Chelsea.