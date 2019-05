Sono ore decisive per il futuro della panchina della Juventus. E tutte le strade sembrano portare a Maurizio Sarri come successore di Massimiliano Allegri. Marina Granovskaia, responsabile di mercato per conto di Roman Abramovich, ha accettato di liberarlo in cambio di un indennizzo di 6 milioni di euro, ma si attende la risposta definitiva del patron russo, chiamato a decidere in ultima istanza il futuro dell'ex allenatore del Napoli. L'agente di Sarri, già a Londra da ieri per discutere del suo futuro, sarà impegnato oggi in un nuovo incontro, potenzialmente decisivo, per liberarlo verso la panchina bianconera. Che, stando a quanto riportato dai principali quotidiani italiani, sarebbe ormai la scelta definitiva del tecnico. INDENNIZZO EMERSON - La Juventus, però, non sarebbe intenzionata a pagare l'indennizzo ai Blues, secondo quanto riportato da Tuttosport, e avrebbe in mente un'idea diversa per "risarcire" il Chelsea. Si tratta del cartellino di Emerson Palmieri, terzino sinistro italo-brasiliano valutato 25-30 milioni di euro da parte del club inglese. Seguito ormai dalla scorsa estate dai bianconeri, l'ex Roma potrebbe far comodo alla Juventus e a Sarri a partire dalla prossima stagione, mettendo nel contempo una cifra importante sul tavolo, pronta a entrare nelle casse del Chelsea. Si decide tutto tra oggi e domani: sono ore decisive per il futuro di Sarri a Torino.