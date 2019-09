Secondo il Daily Express, il Chelsea è intenzionato a intavolare a breve una trattativa col terzino Emerson Palmieri per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022. Il giocatore italo-brasiliano è un profilo molto gradito al tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che dovrà sistemare il pacchetto terzini dopo l'ultimo e ingarbugliato mercato. E allora, ecco che il tecnico toscano aveva intravisto nell'esterno ex Roma una bella possibilità. Non sarà facile, considerato l'alto tasso di gradimento che Frankie Lampard prova per il suo mancino, tra i più positivi anche nell'ultima uscita della Nazionale di Roberto Mancini. Staremo a vedere: a Emerson, comunque, non dispiacerebbe affatto ritrovarsi in bianconero.