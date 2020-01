Secondo quanto racconta Tuttosport, Emerson Palmieri piace davvero tanto ai vertici bianconeri. Al Chelsea sta giocando meno dell'anno scorso (11 presenze finora), e da queste ultime scelte di Lampard avrebbe già allertato il suo entourage per guardarsi attorno. Magari verso un ritorno in Italia. La Juve è da tempo sulle sue tracce: Paratici lo voleva già ai tempi della Roma, e l'adocchiava quando l'esterno fece una breve apparizione al Palermo. Sarri lo conosce e lo stima: l'anno scorso, Palmieri ha avuto grande successo nella sua avventura al Chelsea proprio perché congeniale all'idea di gioco del tecnico toscano. Occhio all'Inter: perché il derby d'Italia non finisce mai, ancor meno sul mercato. L'idea bianconera è quella di congelare ora l'acquisot per poi prenderlo definitivamente a giugno.