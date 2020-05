La Juve spinge per Emerson Palmieri e presto ci sarà un incontro tra il club bianconero ed i Blues per discutere il trasferimento del terzino italo-brasiliano in bianconero. Paratici farà un tentativo anche per Jorginho, altro pallino di Maurizio Sarri. Presto, conferma Tuttosport, il vertice di mercato tra la Juve ed i Blues. Possono essere Emerson e Jorginho i primi colpi di mercato della Juventus dopo Kulusevski.